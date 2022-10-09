希臘中部的科林斯灣（Gulf of Corinth）今天稍早發生規模5.1地震，當局表示，目前尚未傳出有人員傷亡或災損。

路透社報導，歐洲地中海地震中心（EMSC）初步判讀地震規模為5.7，後來下修為5.1，震央在伯羅奔尼梭半島（Peloponnese peninsula）和希臘本土之間的海灣，距伊提亞鎮（Itea）16公里，深度僅5公里。

這起地震發生在凌晨1時過後，遠至115公里外的首都雅典（Athens）都能感受搖晃。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1111009

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