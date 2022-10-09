土耳其裔藝人吳鳳來台發展多年，與妻子Rynne(陳錦玉)結婚後育有2女，常在社群分享日常與討論生活議題，日前(8日)他透露8日遇到一位來自歐洲的女性，閒聊中，聽見對方抱怨「沒道地西方料理」，讓他感到非常好笑，並感嘆這種思維：「一點都不合理。」

吳鳳日前(8日)在社群發文透露，他和妻子遇到一名歐洲女性來台不滿3個月，閒話家常間，聽見對方抱怨：「又是亞洲！！」，令吳鳳有些納悶，似乎對方不想住在這邊，「後來她問我在台北哪裡可以吃土耳其美食，有沒有道地的西方料理等等問題？」，吳鳳則回「台灣有很多選擇！」，不過，對方仍有點抗議地抱怨：「我要道地的！台灣都沒有！之前在越南有好多選擇！」

「我第一次遇到一個人說台灣找不到西方料理！」吳鳳說道。他透露，台灣幾乎每一個角落都是西式餐廳，而且價位選擇也很廣泛，因此認為「她的抱怨一點都不合理」、「我猜她的國家根本找不到像台灣這麼多選擇的食物」。

吳鳳表示，他很常跑全台的演講，最常提醒觀眾「不管去哪裡一定要打開心胸包容一切，才能建立快樂的生活」，也提及剛來台灣時，只有一間土耳其餐廳，價格還不便宜，不過他並未因此抱怨，因為還有符合他經濟條件的食物，「我覺得人要創造一個適合自己的生活方式，不需要一直抱怨，要有彈性的個性。」

貼文一PO出後，網友紛紛附和提出意見：「台灣好，很多元，來台灣根本不怕沒東西吃。」、「她來之前，難道都不知道台灣在哪裡嗎？都沒做功課？」、「說的真好！包容與開闊的心胸，會讓人看到與感受到更多！」、「喜歡你的生活態度，人要創造一個適合自己的生活方式」、「台灣是一處許多文化融合的地方她應該只是沒有好好去發覺」。