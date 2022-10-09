藝人黃子佼與孟耿如於5月19日迎接女兒「黃玉米」誕生後，就變成「曬娃魔人」，經常在社群媒體上分享私下的育兒生活，與粉絲們積極互動。而近日他再度PO出新手爸爸的感想，透露以前是「養兒方知父母恩」，最近才發現「養兒方知電費貴」，再度引發熱烈討論。

黃子佼昨日晚間於臉書粉絲團上貼文，表示「之前人說養兒方知父母恩，現在我說養兒方知電費貴」透露孕婦懷孕時因溫度都會比平日高，從秋冬到初夏還算是舒服，但孩子出生時的氣溫也比較高，因此他們從五月底開始坐月子之後就經常被提醒要注意室內的溫度，家裡便一直開著冷氣，但他卻冷到必須穿發熱衣。

直到孟耿如出了月子7月多回到家後，他們還是維持著室內開冷氣，讓「黃玉米」維持在最舒服的溫度，而以前夏天有時只開電風扇、不怕熱卻怕冷的黃子佼，也只能配合女兒的溫度，24小時讓她保持室內穩定的涼爽溫度，但沒想到這次收到電費帳單後嚇了一大跳，因為電費竟是女兒返家之前的4倍之多，讓黃子佼忍不住感嘆「各位還沒生的朋友要留意，夏天的寶寶產婦生活預算，四倍哦！我還在驚嚇中！」

沒想到貼文一發，也立即釣出另一位老爸劉亮佐留言表示「我們家兩倍」，網友也紛紛回應「以前的家庭， 爸媽他們小時候的那個年代，都沒有冷氣，小孩也是長得好好的」、「這期真的變很高，很多人都說有史以來最高」、「沒關係，換個角度想，等媽媽出去上班，小孩開始幼稚園，電費會便宜。這樣可以拿節電獎勵金回饋」、「曾試過半夜定時關掉冷氣，孩子就會熱醒，屢試不爽，所以前幾天收到電費帳單，我也是吃手手」、「變頻省很大喔」意外引發熱議。