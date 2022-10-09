新北市新莊區1名31歲吳姓男子昨晚（8）獨自在卡拉OK店喝酒，因不滿隔壁桌的喧鬧聲，店家出面協調後爆發口角，吳男在店內撒鈔票，氣憤離開後，竟開著砂石車回來衝撞店家，一連倒車連撞5次，造成鐵門全毀，一旁電塔也遭撞歪，警方到場發現吳男酒測值高達1.20mg/L。
警方表示，80年次吳姓男子昨晚（8）在新莊區後港一路一處卡拉OK單獨吃飯飲酒後，與店家發生口角，氣憤之下先離開店家，之後駕駛砂石車蓄衝撞店家，導致店家門口毀損嚴重，停放整排的機車也遭撞毀，警方事後到場逮捕吳嫌，並實施酒精濃度測試，檢測值高達1.20mg/L，全案依公共危險及毀損罪移送偵辦。
據了解，吳男疑似不滿隔壁桌10多人喧囂吵鬧，起了糾紛後店家出面協調，引爆吳男怒火，吳男一度當眾撒了多張百元鈔票，離開時就揚言要砸店，店家對此提早歇業，沒想到吳男竟是開砂石車衝撞店家，過程中還因酒醉認錯地址，先是朝隔壁店與電塔衝撞4次後，又下車用腳踹店門，之後才上車倒車撞店家。
現場照片中可見店家的鐵捲門已倒塌，砸中門口停放的機車，一旁的電塔也傾斜；監視器畫面中吳男開砂石車橫向擋住路口，並不斷倒車撞店家，巨大撞擊聲響當場驚醒附近住戶，警方獲報後第一時間到場逮住吳男，吳男還大吼嗆聲，拿出手機錄影蒐證，全案依公共危險及毀損罪移送偵辦。
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