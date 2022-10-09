26歲的性感網紅郭鬼鬼（Angela）因為甜美的臉蛋與火辣的身材擁有「雪乳戰神」的封號，日前擔任三立節目《寶島神很大》的主持人，前往台中南天宮介紹民俗文化，並曬出一張穿著節目的黃色T恤自拍，沒想到消息經媒體報導後，引來不少酸民留言攻擊，對此，郭鬼鬼一一進行反擊，還有人因此摸摸鼻子刪留言，可說是「雪乳戰神」絕非浪得虛名。

郭鬼鬼在(8)日早上在IG的限時動態透露，原本賴床划手機，結果回覆大家留言變得很有精神：「以下給大家看看幾則有趣的留言」，原來是因為人氣超紅的郭鬼鬼經過媒體報導，有酸民在下方留言酸她：「這假奶吧看起來超硬的」，郭鬼鬼回嗆「原來硬度是用看的？長知識了！」，還有人嗆她噁心等難堪字眼，郭鬼鬼則高EQ回覆道「噁心的叫人情何以堪」，更表示「同學，你以前是我粉絲，這留言真得噁心到叫人情何以堪了！我說過有時候忙沒回到留言，但我會記住你們有留言的人，這可不是幹話」。

郭鬼鬼一一回嗆酸民。(圖/郭鬼鬼 IG)

其中針對胸部的留言「不知衣服一脫，長輩掉到哪？」、「這樣要怎麼紅，要大方一點，露大點」、「靠奶搏版面」，郭鬼鬼也都進行回擊，「放心！不會掉在你家」、「一篇新聞快3000讚還不夠！我就問，什麼叫紅？」、「這樣包緊緊都看到奶？難道你有透視眼？」結果酸民不想自討沒趣，刪除該留言，郭鬼鬼說「欸！你這樣太過分喔！刪什麼留言啦，罵完人不用留下痕跡的嗎？還好我已經截圖放出來讓大家笑了」，郭鬼鬼一系列回應，在網路上掀起討論。