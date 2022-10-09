資深媒體人周玉蔻爆發爭議後近日先於臉書「復出」，她昨（8）日表示，國民黨台北市長候選人蔣萬安曾說幼稚園時見過曾祖母宋美齡，但她比對資料後發現不可能有這事，質疑蔣說謊。對此最新「爆料」，曾任台北市勞工局長的鄭村棋直言大失所望，他認為周玉蔻之所以不再有好料可爆，是因為名聲已經臭了，沒人敢再提供資訊給她。

周玉蔻昨上午於臉書指出，蔣萬安過去受訪提到，幼稚園時於曾在政府擔任多項要職的陳履安家中，見過宋美齡。但周玉蔻比對宋美齡的生平後，發現從蔣萬安1978年底出生到6或7歲幼稚園畢業時，宋都不在台灣，因此認為蔣有說謊嫌疑，要求他在24小時內拿出時間序証據，否則得更正、道歉。

對於周玉蔻的說法，鄭村棋昨於中天《洪淑芬辣晚報》坦言大失所望，他本來覺得不要低估周，她復出後一定會有所準備，至少讓人覺得耳目一新，沒想到卻是如此，他並提出2點看法。

首先，鄭村棋覺得周玉蔻此爆料為老哏，就跟先前一樣，還是在打蔣萬安的身世，「老狗玩不出新把戲，妳不累嗎？大家已經覺得無聊透頂的事情。」

再來，鄭村棋好奇周玉蔻是否已江郎才盡，否則怎會突然爆不出「核彈級」的內幕，「後面可能反映的是說，因為她已經臭了，就算有好料也不敢提供給她，因為她人臭了，那個料都沒人信。」鄭村棋分析，由此可知，早先周玉蔻之所以敢對前中姐張淑娟烏龍爆料，是仗著民進黨以前給他的氣勢，所以才會那麼張狂。