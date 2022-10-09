國民黨台北市前議員羅智強在此次的九合一大選中，到處幫各個候選人站台、力挺，其中他已南下5次，只為幫國民黨屏東縣長候選人蘇清泉輔選。今（9）日羅智強在臉書貼出肺腑之言，希望屏東的鄉親可以給蘇清泉一個機會，並說「蘇清泉，是這次選舉最被低估的參選人，但他一定是最好的屏東縣長！」

羅智強在臉書表示，蘇清泉是他首位輔選的市長候選人，至目前為止已5度南下，他發現蘇清泉與有些「政治明星」不同，並非單方面的接受民眾熱情簇擁，而是會展現雙向的親切，遇到民眾時總是能熱情回應，就像是左鄰右舍一般。

「這些不經意自然的互動，那是蘇清泉幾十年在屏東奉獻服務的積累，他真的愛屏東人，他真的懂屏東人！」羅智強透露，自己過去遭抹黑，一度成為過街老鼠，但蘇清泉卻不怕汙名給予幫助，讓羅智強感動的說「錦上添花人人愛，雪中送炭有幾人？像蘇清泉一樣的『傻好人』，請問，台灣政壇，有幾個呢？」

羅智強指出，儘管多次敗選，但仁心仁術、有滿腔醫國抱負的蘇清泉仍不放棄，只想有機會「醫治」積弊沉痾極深極重的屏東，而此次僅落後對手一點點，只要再加把勁就能帶來改變，「親愛的屏東鄉親啊！民進黨在屏東已經執政24年了，24年，嬰兒都變青年了，為什麼不換一個政黨來做做看？為什麼不讓已經為屏東奉獻一生、服務一生、熱愛一生的蘇清泉來做做看？」