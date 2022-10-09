“I was wrong for my actions that took place on Wednesday. ... I have apologized to Jordan.”



Draymond speaks out after his altercation with Jordan Poole



(via @CjHolmes22)pic.twitter.com/zAMvi0i90i — Bleacher Report (@BleacherReport) October 8, 2022

先前爆出訓練期間對勇士隊友普爾揮拳的「追夢」卓雷蒙格林，9日公開受訪表示，將要離開球隊一段時間，希望幫助勇士「恢復」，卻不清楚自己將離開多久，勇士總教練科爾說：「這是追夢跟管理階層討論後的結果，何時回歸沒有具體時間表，會看情況發展而定。」

「我希望能打新球季開幕戰，至於我是否能打，那就是另一個故事了，現在最重要的是把一切拉回正軌，」卓雷蒙格林表示，「老實說，現在直接找上普爾溝通很困難，我不確定他現在的想法是什麼，這件事對我們來說都還沒跨過去，我要給他空間。」

卓雷蒙格林今天也再次公開認錯，強調自己不在播客節目中說出這些話，一切是因不想迴避問題，「我也跟普爾家人道歉過了，假如我媽看到那段影片，我不清楚她會怎麼想，所以我跟普爾的父母直接道歉，也跟關心他的朋友道歉過了。」

「我愛普爾，他是我兄弟，就像之前我跟他說過的，我會一直支持他，當初普爾被送到發展聯盟，所有人都認為他沒機會了，我是那個一直支持他的人，我對他的愛不會消失，」卓雷蒙格林說，「至於我們兩個的關係，我們會試圖解決，當然這一切取決於他。」