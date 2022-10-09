俄羅斯克里米亞大橋昨（8）日突然遭到攻擊，其中一段橋面被炸毀、沉入海中，莫斯科當局稱一輛卡車上安裝的炸彈炸毀橋樑，不過外媒指出，爆炸發生前不久案發地點下方的海面上突然湧出「神秘波浪」，懷疑真正的攻擊來源並非卡車炸彈，而是船隻安裝的炸彈或裝載炸彈的無人機。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，連接俄羅斯本土與克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge，或稱克赤大橋，Kerch Bridge）當地時間昨日清晨6時過後突然爆炸起火，釀成至少3人死亡。

克里米亞大橋8日遭到炸彈攻擊。

克里米亞大橋一共分為上下兩個路面，上方路面供鐵路運行，下方供汽車行駛，俄羅斯官員後續稱，這起攻擊為一輛卡車上裝載的炸彈所引爆，爆炸導致公路上的其中一段路面被炸毀、斷裂、沉入海中，引發的火勢也點燃上方鐵路當時正通過的火車，導致火車上的7個油罐車廂起火。

俄羅斯執法部門更確認卡車車主為25歲的俄羅斯男子尤蘇波夫（Samir Yusubov），目前正在調查真正的駕駛者為何。

不過爆炸引爆點真的是卡車炸彈？外媒指出，現場畫面顯示，就在爆炸發生前不久，克里米亞大橋下方的海面上突然出現「神秘波浪」，引發外界揣測烏克蘭可能動用船隻或裝有炸藥的無人機炸毀克里米亞大橋。

V

Video shows mystery 'wave' under Crimea bridge just before it was blown up killing three: Speculation grows that Ukraine used a boat or explosive-laden drone - despite Russian claims of truck bomb - as attack threatens Putin's supply lines

======https://t.co/RuF6NNdGBf pic.twitter.com/giDeaS6K1d — Επικαιρότητα - V - News (@triantafyllidi2) October 8, 2022

目前並未有人目擊橋樑遭到飛彈攻擊，不過有目擊者稱聽到2次爆炸。

俄羅斯克里米亞大橋8日遭到攻擊、爆炸，美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）同日公布橋樑斷裂、起火的衛星畫面。（圖／美聯社、馬薩爾科技提供）

克里米亞大橋是俄羅斯部隊在烏克蘭南部作戰的重要補給要道，克里姆林宮先前稱，當局動用最大的維安行動保護橋樑，甚至出動攻擊海豚。

目前大橋的鐵路段及公路段其中一段未受爆炸波及的路段已經恢復通行，克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）指出，出入車輛都將進行「全面檢查」才能通過。

不過爆炸後不久，克里米亞半島上的加油站已經出現等待加油的排隊車潮，當局稱，當地的燃油只剩40天儲量。