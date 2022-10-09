碰瓷？大媽逆向衝撞路邊吊車倒下「索賠13萬」 檢方怒了

1名吊車業者發文控訴，他日前將吊車停在路邊準備施工，遭到1名婦人從後方跨越雙黃線逆向衝撞倒下受傷，婦人家屬提告求償13萬，但業者申請事故鑑定，根據行車紀錄器影像證明業者無肇事因素，業者控訴婦人出庭時裝作重傷，連檢察官都直言婦人無權提告，要求婦人撤告。

該網友在臉書「爆料公社」發文，他當時將吊車停放在路邊處準備施工，突然後方1名婦人跨越雙黃線後，一路逆向朝吊車車尾駛去，經過路口後疑似要穿過吊車側邊，卻不慎擦撞車身翻覆，婦人事後索賠13萬，雙方和解不成告上法庭；原PO表示事後進行行車事故鑑定，判定他「無肇事因素」，對方為「肇事主因」，檢察官更直言婦人無權提告，要求婦人撤告。

原PO怒批「為了錢不擇手段的妳，以為裝的一拐一拐進入偵查庭，就能瞞過所有人嗎？」他說事發當下眾人都質疑他違停路邊，包括調解委員、保險公司，但他堅持申請車禍鑑定，並透過後方行車紀錄器證明，是婦人違規逆向，怒罵「健步如飛的妳，終究還是逃不過我的行車記錄器」。

影片曝光網友怒批「光逆向自撞還會想要討錢就很好笑了，又不是為了閃什麼東西才撞過來」、「自己逆向不減速撞靜止車，還想索賠，這根本就有詐欺的嫌疑」、「有時候，真的停車在路邊，行車記錄器還是要保持錄影還是移動偵測錄影」、「這明顯就笨蛋騎車，這邊也能撞」，不過也有網友認為吊車停在機車道上也有責任，有網友解釋吊車當時是在準備施工。