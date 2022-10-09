在我們身活周遭常有許多美麗的植物，例如小花蔓澤蘭、銀膠菊、大花咸豐草等等，然而非原生種的外來植物可能成為入侵種，造成本土環境和經濟影響，農委會藥毒所因此制定了4大指標，藉此評估外來植物的入侵風險。

這4大風險有哪些呢，首先「野化風險」與植物的生命週期、繁殖力、對環境的適應性等特性有關；「擴散風險」與植物的擴散能力、方式及病蟲害的限制因素有關。

「危害影響」對生物多樣性及農、林、水產、觀光、人群健康等經濟影響；「防治可行性」則是機械、化學與生物防治法及防治效果，一旦在原野中可自行繁衍，則需進一步評估是否有方法能有效防治。

藥毒所表示，為了防止有人將外來種植物種子帶入台灣，邊境檢疫人員進行嚴格把關。如果發現進口產品有不明種子，會請藥毒所專家進行鑑定，若非我國核准輸入植物種子，則會退運或銷燬處理，呼籲民眾不要購買來路不明的種子 ，如果擅自輸入違規產品，最高可處新台幣15萬元罰鍰。