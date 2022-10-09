國內新冠肺炎BA.5變異株疫情仍處於高原期，昨天新增4萬4467例本土個案，毒物科專家招名威表示，台灣目前確診人口比例幾乎是全球第一，且BA.5疫情才剛開始，預估12月前能退燒就不錯了。

招名威8日在臉書指出，台灣疫情仍處於高原期，雖說數字持續上升，但並非忽然飆高，所以疫情還是相對穩定，依照每天確診人數持續往上增加，估計國慶假期後可能會衝破6萬例。

招名威說，台灣是目前全球少數幾個BA.5疫情持續嚴重的地方，除了每日新增確診人數之外，把確診人數除以總人口數來看，也就是確診人口比例，已經幾乎是全球第一。但說運氣不好也不見得，因為台灣比其他國家晚了3至6個月才爆發，上一波BA.2疫情上升的時候，也剛好接觸到國外BA.2的晚期，待第一波疫情稍降但還沒完全結束前，又剛剛好銜接到BA.5尾巴，一波未平一波又起，導致現在有拉尾盤的情況。

招名威還表示，台灣不可避免地正走在病毒全球化的道路上，就算0+7開放國門，也不太會影響國內的疫情，畢竟目前國內才是病毒的溫床，防自己人都比防外國人有效。

至於這波BA.5疫情何時會結束，招名威說，像是新加坡、南韓和日本，第二波的BA.5幾乎都要燒2、3個月，台灣現在才剛開始，能在12月前退燒就不錯了。並呼籲大家勤洗手、戴口罩、維持社交距離，將每一劑疫苗打好打滿，就算是邊境開放，也不擔心疫情會再上高峰。