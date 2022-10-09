水手J-Rod被隊友淋飲料慶祝。（美聯社）※飲酒過量有礙健康

水手大逆轉晉級。（MLB臉書）

水手9日再度戰勝藍鳥，成為第2支晉級分區系列賽的球隊！此戰打得極為激烈，水手最多時被打到落後7分，但藍鳥的牛棚沒能壓住，水手在6局上追回4分，8局上再追回4分，9局上打回致勝分，終場以10比9大逆轉晉級，留下錯愕的藍鳥主場觀眾。

藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）前5局只失1分，同時藍鳥打線攻勢洶洶，水手賽揚獎左投羅比雷（Robbie Ray）短短3局就失4分退場。藍鳥5局下趁著水手牛棚不穩，獲得4次保送（兩次觸身球）加上安打灌進4分，比數擴大到8比1。

然而藍鳥高興沒有多久，他們的牛棚隨即在6局上爆掉，水手兩人出局滿壘之後藉著暴投跑回1分，緊接著山塔納（Carlos Santana）轟出了3分彈。單局追回4分。8局上同樣攻到兩人出局滿壘，最後是克勞佛（J.P. Crawford）一支清壘的二壘打收尾，將比數追到9比9平手。

9局上的致勝分是弗雷塞（Adam Frazier）長打拿回來的。9局下半水手派出單場第8位投手，也是例行賽的先發輪值柯比（George Kirby），成功保住1分勝領先收下勝利。

大聯盟官網報導，這是季後賽史上第2大的逆轉勝，也是史上最大逆轉的系列賽關門戰。水手辛苦21年才重返季後賽，這一勝足以在隊史留下光輝紀錄。他們下一輪對手是美西冠軍太空人，也是他們例行賽奮鬥一整季都追趕不上的強敵，美聯分區系列賽另一頭則是確定由守護者對上洋基。