YouTube網紅鍾明軒今年大學畢業後，決心要突破舒適圈，一人飛往美國展開旅行與求學生活。近日，他在YouTube頻道上用影片分享剛到美國的心得。網友紛紛留言祝福：「好羨慕你有這種勇氣追逐夢想。」

過去鍾明軒以「做自己」的影片風格吸引網友關注。然而，太過明顯、張揚的行事作風卻也引來不少爭議，諸如「鬼滅之刃配音」、「領養代替購買是情緒勒索」等事件，皆在網路上掀起不少討論與風波，網友對此評價兩極。

鍾明軒過去暢言「領養代替購買」一事，引發熱議。（圖／翻攝自鍾明軒YouTube頻道）

近日，鍾明軒在頻道中更新「一個人去美國！」的影片，他在影片中透露，其實過去早已有了美國夢，沒料想到因為疫情打亂了規劃，幸好現在各國已陸續解禁，他也從大學畢業，有很多時間可以自己安排，便決定要在這個時候出國，並且覺得僅有旅遊，也許短時間就膩了，便安排了短期留學。此外，影片中還分享了第一天到美國的故事，提到親眼見證機場外交通警察和駕駛大聲爭執的場景，表示「原來美劇演的都是真的。」

鍾明軒近日分享去美國求學的影片。（圖／翻攝自鍾明軒YouTube頻道）

鍾明軒表示剛出機場便看到交警和駕駛爭執的場面有被嚇到。（圖／翻攝自鍾明軒YouTube頻道）

鍾明軒在影片中坦言，自己剛上大學時，自己在外租屋，原本對一切都感到很新鮮，也會不斷去思考人生的各種問題。然而隨著時間流逝，這些感受漸漸消失，「我現在每天就是有工作就工作，然後沒事就像一塊會呼吸的肉，存在在那。」才打算來美國追夢。對此，網友稱羨鍾明軒的勇氣，回應「我自己還在尋找自己的答案，看到明軒的勇氣真的很感動，希望有一天我能有足夠勇氣」、「很佩服你有勇氣去做這些」、「趁年輕追夢真的是自我實現最重要的一步」