中國航母「三兄弟」

分析家預測，中國的第4艘航母可能採用核動力。先前中國船舶集團（CSSC）說，它需要在2027年前在核動力技術上獲得突破。

據《南華早報》（South China Morning Post）9日報導，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）資深安全分析師戴維斯（Malcolm Davis）指出，中國下一艘航母最可能採取核動力的原因有兩個，一是北京想要有世界級海軍，而這部分在於獲得遠程軍力投射能力。

「傳統航母需要各式後勤支援，其中包括補給艦，理想上還要有前線基地等，來維持航母的運作，但核動力航母卻不需要這麼多前線支援。」

因此，戴維斯強調，從實用和作戰的角度來看，他認為中國會相當快地過渡到核航母。他並指出，核動力還會賦予航母更大的動力，以操作先進的系統。

不過，張貼在軍事社群媒體帳戶名為「南海浪潮」（South China Sea Wave）的文章說，密前還沒有正式宣布，負責打造航母的船廠已獲得必要的許可，而中方是否能否獲得必要的技術仍有爭議。文中並說，柴油動力航母比較適合中國的發展。

隨著解放軍第3艘傳統動力航母「福建」艦6月下水，各方不斷推測，下一艘航母將採用核動力。「福建」艦至今是中國最現代，也最強大的航母。據悉中方已完成第4艘航母的設計，預計會讓它在2025—2027年間下水。但軍方消息人士先前說，他們預料它仍將採用傳統動力。

傳統動力航母和核動力航母相比，需要的維護較少，而且建造成本較低。然而，由於核動力航母有核反應爐，不僅能提高速度和航程，還能製造蒸汽，為彈射器提供動力。而世上現有的核航母，只有美國的尼米茲級（Nimitz-Class）和福特級（Ford-class）航母，以及法國的「戴高樂」號（FNS Charles de Gaulle，R91）航母。

「福建」艦展開繫泊試驗