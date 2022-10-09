好萊塢知名巨星「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）與「拉丁天后」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez），去年上演世紀大復合後便經常公開曬恩愛，隨即也宣布訂婚，讓外界又驚又喜。而7月份完成婚禮的她們，也立即起身前往巴黎度蜜月，不過近日卻傳出兩人的愛情似乎沒有外界想像中的幸福，甚至蜜月期結束後兩人爆出不少摩擦，婚姻岌岌可危。

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲宣布訂婚後，就經常不吝嗇的放閃，走到哪都甜蜜蜜，兩人也在7月份完成遲來20年的世紀婚禮，並傳出一同簽下「一周4次」的幸福約定。不過，兩人日前前往巴黎度蜜月時，卻被狗仔拍到小班落淚的畫面，因此開始傳出小班認為自己被珍妮佛「拖去結婚」的說法，兩人還為此事大吵過，也傳出女方超強的控制欲與誇張的排場，讓不喜奢華的小班受不了。

另外，根據外媒的《radaronline》報導，兩人婚前因為各自都有孩子，加上忙碌的工作，因此要兩家「完美的結合」並不如預期。知情人士還爆料，兩人隨著「蜜月期」逐漸退去，生活中的大小問題也逐漸浮出，小班曾向身邊人抱怨，珍妮佛不僅什麼事情都要管，遇到不順心的事情就會大罵小班，也不滿小班不拘小節以及不願戒菸的生活習慣，讓小班覺得「她根本把我當狗」。

阿根廷媒體《號角報》甚至在報導中直接表示，小班對於這段關係已到了臨界點，決定搬出兩人的共同豪宅，讓才剛開始的婚姻就迎來前所未有的危機。對此，雙方經紀公司都沒有出面對外說明，也讓外界霧裡看花。