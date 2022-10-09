孕婦在懷孕過程中要注意每個症狀及狀況，婦產科名醫蘇怡寧表示，一名產婦私訊和他分享懷第二胎的歷程，產婦說自己懷孕30周開始出現頭痛、血壓飆高到185，就醫才發現患有子癲前症（俗稱妊娠高血壓），最後雖然早產但母子均安，她希望透過自身的例子，提醒每個孕婦注意孕期的身體變化，蘇怡寧說，子癲前症就像暴風雨，在臨床上是無解難題，只能透過檢測做好預防。

蘇怡寧昨（8）日於個人臉書粉專指出，一名產婦私訊分享自己懷第二胎的歷程，該名產婦表示，懷第一胎沒有子癲前症問題（症妊娠高血壓），所以懷第二胎也沒有特別注意，直到懷孕第30周，她開始出現頭痛症狀，起初以為是工作壓力大所致，但頭痛的次數愈來愈頻繁，甚至還會引發腹痛。

產婦老公問她要不要量看看血壓，一量才發現血壓飆到185，隔天早上起床她再量，數值仍在165至170上下，她再換手臂、一連量了3次，血壓都偏高，她嚇得趕緊到婦產科就醫，醫師開藥給她回家服用，後續再到醫院產檢，醫師語重心長地說，「妳這胎會頭痛、血壓高可能是子癲前症的症狀，嚴重可能會併發HELLP症候群（可威脅生命的產科併發症），許多器官都可能受到損害，進而對孕婦和胎兒造成生命危險，這次之後的每次產檢都要驗尿」。她也在那次產檢後開始注意自己的身體狀況，雖然還是早產，但母子均安，她說「希望我的例子可以告訴大家，多注意懷孕的任何徵兆」。

蘇怡寧過去也曾在臉書上說，子癲前症就像暴風雨，因為子癲前症在臨床上是無解的難題，原因在於孕婦一旦發生子癲前症，試著降低血壓常常是無濟於事，因為這只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，會使胎死腹中的風險大幅提升，但是不降血壓，對孕婦又是極大的傷害。

蘇怡寧說，孕婦若有子癲前症，通常避不了早產的結局，但現在95%的子癲前症，都可以在早期被有效的檢測出來，所以檢測孕婦是否為子癲前症的高危險群很重要，必須在未發病前，就施以預防性治療。