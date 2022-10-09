蘭嶼昨天晚上發生打群眾鬥毆事件。（翻攝畫面）

蘭嶼深夜群毆！1遊客持刀傷人 百名當地黑衣人赴民宿嗆聲

純樸的蘭嶼鄉8日上演古惑仔情節，1施姓男遊客與村民發生口角，攔車亮刀打人，並對其他路人叫囂嗆聲，消息傳遍各村部落後，晚間全島近百位年輕族人聚集起來討公道，開始島上尋找滋事的遊客，雙方人馬百餘人大打出手，島上居民說，非常恐怖；警方表示，已趕往蘭嶼處理中。

蘭嶼昨天發生聚眾衝突，疑1名施姓男遊客下午不明原因在環島公路一處地方，突亮刀任意欄車，1對遭欄的島上夫妻，先生還被該男遊客巴頭，隨後離去。

「這種事情怎麼可以在蘭嶼發生」，消息傳遍各村部落後，晚間全島近百位年輕族人聚集起來到民宿找施男討公道，進而發生衝突，上百人打成一團，場面婉如古惑仔電影情節。

台東分局表示，蘭嶼派出所報案後立即到場處理，並將施男及友人帶回派出所警詢，了解相關事件原委及涉嫌施暴者，分局也從台東市調派20名警力，凌晨搭海巡快艇到蘭嶼，並向檢方申請拘票，今天上午要拘提5名涉嫌施暴者。台東警分局表示，已經調派警員前往調查。