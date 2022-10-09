用路人想加油時，據點最多的台灣中油往往是首選，不過中油又分直營和加盟，兩者油品有差別嗎？有網友問會不會刻意挑直營店，引起不少人討論。

「中油直營的油真的比較純、不傷車，還是只是迷思而已」，原PO在批踢踢發問；事實上，中油直營和加盟的油品沒差，有分別的是加油站的服務內容。

原PO好奇，長輩、朋友多建議車子盡量去直營店加油，連賣二手車的業者都標榜「油只加直營」，他好奇真的有差嗎？至於怎麼分辨，加油站招牌上有寫「股份有限公司」屬直營，沒寫的就是加盟。台灣中油曾澄清，兩者油品並無差別。

有網友認為，直營店「付款方式較多元」，如有的加盟不能用Line Pay，缺乏電子支付覺得不方便，「如果你想用悠遊卡，就要去直營」。還有一派網友強調，化妝室的清潔與否，是一大重點，「大部分直營都很乾淨」。

內行網友強調，以前或許有差，現在已沒什麼差別，中油會抽查加盟業者，除了有些加盟店不洗油槽比較髒，沒聽過混假油了。