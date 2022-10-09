台驊投控(2636)9月合併營收16.12億元，月減19.20％，年減60.66％；前三季合併營收為239.95億元，年減3.72％。全球市場需求受到通膨及升息影響，海運及空運市場需求皆較8月份下滑。台驊指出，全球受通膨高漲，市場需求疲弱，現階段市場運量能見度並不明朗，但在歐美零售端已積極降價促銷加快庫存去化，新訂單有望逐漸回溫。

公司指出，9月營收衰退原因，主要在市場貨運量疲軟、港口擁堵有所緩解以及市場負面情緒加劇的背景下，貨櫃航運市場在9月份顯著走軟，近幾周現貨運價下降速度加快，尤其美西航線較月初大幅下跌40％。整體SCFI運價指數已從年初最高點5109點跌至9月底來到1922點，跌幅達62％，航運市場旺季不旺。

由於美西對來自大陸的需求顯著減少，三大聯盟已採取積極措施重新平衡其運力，利用空白航班策略來減少艙位供給壓力，根據航運諮詢機構Drewry的統計，三大航運聯盟預計將縮減跨太平洋、大西洋、歐洲、地中海等遠程航線，在第40周到44周間，計畫的738航次中宣布取消118次航行，取消率16％。同時近期運價已跌破部分航商成本，有許多中小規模的貨櫃航商退出美西市場。若第四季歐美感恩節、聖誕節等消費旺季，庫存能有效去化，而後在亞洲地區農曆年前拉貨效應下，運價或許有機會止跌回穩。

空運營收同步受到市場需求減緩及運價下跌影響，第四季進入電商消費旺季，未來將端看蘋果發表新機並搭配購物節慶的銷售概況，能否帶動整體消費性電子產品的市場需求，為空運添增急單的動能。

中歐班列部分，自新冠疫情以來，國際海運及空運艙位短缺，中歐班列除穩定開行外，亦全力承接空運、海運轉移貨源，成為疫情防控期間連接中國大陸、歐洲和「一帶一路」沿線國家的重要運輸紐帶。許多面臨海運瓶頸的客戶轉向中歐班列運輸模式，中歐班列的優勢在於可以直接將貨物運輸到歐洲內陸城市，同時在國際油價大漲的環境下，深入內陸的運輸也為客戶節省很多卡車運輸費用。根據大陸國鐵集團數據，中歐班列2022年前8月累計開行10,622列，年增6％，載運量及運價維持上漲趨勢。在業務團隊積極開發業務且多元配套提供服務下，整體營收達18.4億元。