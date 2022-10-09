美商超微半導體公司（AMD）董事長暨執行長是台裔的蘇姿丰，她的父親蘇春槐最近獲選台師大傑出校友，他表示，從小就灌輸女兒關於猶太人哲學書中「居安思危」思想，女兒也每天都在超越自我，當機會一來，崛起的時候也到了。

蘇姿丰在台南出生，2歲移民美國紐約，她是矽谷第一個引領主要晶片製造商的女性企業家，也被稱為是AMD的救星，將這家公司從谷底拉到現在的顛峰，而她的父親蘇春槐是是影響她最大的人。

蘇春槐為台師大數學系53級系友，台師大9月28日舉行百年校慶，他獲選為傑出校友。他在10月5日返回數學系，與系上師長與當年同學聚會，並演講「數學與人生，並分享人生經驗」，向學弟妹分享他求學階段時的學習過程與生活。

蘇春槐早年遠赴海外，在美國白手起家創立英格爾（ENGROSS）公司，為成功創業典範。蘇春槐是在美僑界領袖之一，現任紐約台灣會館理事長，並於2016年參與成立「全球台灣研究中心（GTI）」。

蘇春槐當年學數學的時候，就在想「怎麼把理論的東西用在日常生活裡」的問題。他認為，如果把自己的所學專業和其它的學科聯繫起來，能力就會變得「非常強大」。他強調，「未來社會的人不可能只有一種技能，你要有多重技能，成為別人不能取代的人。」

蘇春槐在猶太聖典《塔木德經》學到「居安思危」思想，猶太人說，「好的不見得是好；壞的不見得是壞。好的有時候是壞的，壞的有時候是好的。一個智者就是在順境的時候開始做準備，當逆境來了，他就可以應付自如了。」

在蘇姿丰小時候，蘇春槐就灌輸她「居安思危」的觀念。他相信，尤其是科技領域，沒有創新就會被淘汰：摩托羅拉發明手機，結果被手機業淘汰；柯達發明膠片和相機，現在也快被新的手機照相技術淘汰。

2014年蘇姿丰準備接任AMD執行長一職，即便當時外界不看好，蘇春槐仍鼓勵女兒，勇敢承擔責任。《塔木德經》提及，看待事情不能單從一個角度，這樣會容易出現盲點，就可能造成錯誤判斷，這個世界有些壞的事情常是好的。」別人眼中壞的事情，在蘇春槐眼中卻是千載難逢的良機，因為這才是表現自己最好的時刻。