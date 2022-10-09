駕駛行駛在忠孝西路，遭到1輛賓士車突然強行從左側插入前方，賓士車接著還不斷逼車、攔停，賓士車主等紅燈時直接開車門，下車走向後方譙三字經。（翻攝自YouTube）

1名駕駛日前行駛在台北車站前忠孝西路上，遭到1輛賓士車突然強行從左側插入前方，賓士車接著不斷逼車、攔停，車主甚至在等紅燈時直接開車門，下車走向後方譙三字經，囂張行徑全被錄下，後方駕駛怒批「賓士仔是下車罵我媽媽三字經，全案已報警處理」，影片引發討論。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，1名駕駛行駛在北市忠孝西路上，當時車流不小，卻有1輛賓士車突然從內車道直接插進他的前方，他按喇叭示意後，賓士車竟當場停在半路中，接著往前開一小段又「攔停」數次，最後在路口停等紅燈時，賓士車主開車門下車往後方駕駛走去。

駕駛行駛在忠孝西路，遭到1輛賓士車突然強行從左側插入前方，賓士車接著還不斷逼車、攔停，賓士車主等紅燈時直接開車門，下車走向後方譙三字經。（翻攝自YouTube）

影片中賓士車主下車後走向後方，嘴裡似乎唸唸有詞，後來怒氣沖沖地回去，後方車主後來報警，事後曝光影片說「賓士仔是下車罵我媽媽三字經，全案已報警處理，後續會陪同媽媽處理」，連影片標題更直言「逼車很兇是不是？我們警局見」。

網友留言「其實這時候你火力比他強，他會輕聲細語的」、「正港本土台灣人，滿滿的台灣價值」、「停在車道、攔停，涉及刑法強制罪，等著出庭吧」、「雖然這樣切不對，但我每天上班走市民大道，每天都被這樣切，我覺得這樣切我已經無感了」、「直接來不及剎車給他衝上去，互相傷害啊」，也有網友認為對方不會無故逼車，建議原PO曝光完整行車紀錄器釐清前因後果。