54歲伊能靜曾經是風靡一時的女偶像，出道多年的她也是演藝圈出了名的美魔女，因此擁有「不老女神」的封號。日前有大陸網友在社交平台分享了一組伊能靜母女的近照，當天伊能靜帶著女兒逛迪士尼，未經加工的圖片也讓她的真實身材被曝光，引起眾人的討論。

伊能靜和女兒米粒都穿著藍色的公主裙，伊能靜披散著頭髮，帶著女兒站在路邊，似乎正在和工作人員交流，長髮飄飄，看起來十分有氣質，不過身材稍顯臃腫，幾乎看不到腰線。讓人意外的是，伊能靜腳下還踩著雪地靴，似乎非常怕冷。

網友大讚伊能靜溫柔又有氣質。(圖/微博)

在媽媽和別人交流期間，米粒一直安靜地在一旁等待，身材嬌小可愛，雖然只有6歲，但米粒的身高已經逼近媽媽的肩膀了，母女倆都穿著公主裙，模樣十分相像。母女倆全程都很低調，身邊也沒有助理隨行。曬照者還大讚伊能靜講話溫柔，本人又美又瘦，舉止低調，母女倆當天在園內到處玩設施，毫無明星架子。

網友捕捉到伊能靜與女兒在排隊。(圖/微博)

畫面曝光後引發熱議，有人感嘆米粒轉眼間長大不少，但大多數網友的關注點都在伊能靜的身材上，可以看出她稍顯臃腫，站在人群中並不出眾，這一點也讓很多網友認為伊能靜接地氣，畢竟她已經54歲了，自然無法和少女們相比，年過半百依舊能保持這樣的狀態已經非常不錯了。一直以來，伊能靜都有著「不老女神」的稱號，她也自詡精通保養，經常在社交平台分享出自己的保養秘籍，讓不少女粉絲受益匪淺。