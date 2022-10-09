統振(6170)第三季營收4.58億元、年減少39.60%，展望下半年，統振維持審慎樂觀預期，除看好移工人口持續提升外，在流通事業部分也會積極擴大代理範疇，讓營運朝向多角化發展。

統振9月合併營收為1.52億元、月成長0.2%、年減少33.35%；累計第三季營收為4.58億元、年減少39.60%，累計1至9月合併營收為19.87億元，年減10.4%。

統振表示，從第三季兩大事業體的營收比重來看，金融科技與通訊、流通事業的營收比重分別為75％、25%，除了「金融科技」因Q pay的匯款筆數隨著有效註冊會員數的穩定成長，而持續墊高公司整體營收規模外，「流通事業」的業績亦明顯較去年同期成長5％，主因良好的鋪貨動能，推進公司營收正向成長態勢，有效中和「通訊事業」短期受大環境影響而調節收歛之情形。

展望下半年，統振維持審慎樂觀看法，除看好未來移工人口的持續提升，積極深化在移工市場布局的各項業務，也會優化Q Pay APP跨境匯款系統操作便利性和擴增使用範疇，藉以提升會員數及使用次數，拉高統振於移工市場的占有率表現；而在流通事業方面，亦積極洽談符合台灣市場需求的黑馬品牌，擴增代理的市場範疇，盼透過兩大穩定營運淨現金流的多角化事業體經營策略，增強公司財務體質，致力於創造獲利增長幅度更勝營收的表現，蓄積集團未來營運的成長動能。此外，隨著國境開放，統振位於桃園、高雄機場的電信服務櫃台將重新恢復正常營運，預期在入台旅客數逐步回溫下，機場櫃位營收將有機會漸入佳境。