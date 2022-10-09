日前台灣接連發生大大小小的地震，918更爆發芮氏規模6.8強震，除了造成1死上百人受傷的慘劇外，部分建築也受損，如桃園市八德國民運動中心的羽球場天花板坍塌，驚人影片影起各界討論。針對公共工程品質問題，高雄市前副市長李四川指出，雖然有損傷很正常，但若震度沒超過設計值，就值得審思及檢討。

李四川昨（8）日在臉書表示，最近有許多人希望他可以談談，日前的連續地震，為何會震出許多公共工程的問題，甚至連已經完工的公共工程也有許多漏水，或是使人摔傷等嚴重的缺失，讓民眾對於公共工程的品質起疑。

「工程設計一定有其上限！」李四川指出，若地震的震度大於工程設計的負荷程度，公共工程因此出現損壞是很正常的，但問題是若震度在設計值內，卻還是造成崩落或嚴重缺失，那就是政府與工程人員需要好好審思及檢討的地方。

李四川說，有一句俗語是「人在公門好修行」，他也認為真正的修行場所不在山里，而是在工作崗位上，「政府的工程皆以民眾生命安全有關，在小的工程都是百年工程，所以『簡單事，要用心做』！」