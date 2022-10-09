前總統馬英九魅力不減，民眾搶著合照留念。（李京昇攝）

前總統馬英九（中）今天到苗栗幫謝福弘（左）站台，並陪謝前往竹南、頭分傳統市場掃街拜票。（李京昇攝）

前總統馬英九9日上午8點40分前往苗栗縣竹南、頭份傳統市場，陪同國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘共同掃街拜票，馬英九稱謝福弘在苗栗聲量最高，相信謝在選戰會有好表現。

馬英九、謝福弘與國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻首站來到竹南傳統市場，雖然馬英九卸任多年，但其魅力依舊不久，他所到之處，民眾搶著跟他握手合照，2人也進入市場一一跟民眾攤商打招呼。

馬英九提到，謝福弘是黨內提名的優秀參選人，並肯定謝為人正直正派，有很好的行政資歷，他認為謝福弘在苗栗縣是所有參選人中聲量最高的人，他相信謝福弘年底選舉一定會不負眾人期待，有好的表現。

另外，針對苗栗縣長徐耀昌幫無黨參選縣長的苗栗議長鍾東錦輔選，面臨黨籍撤銷一案，以及傳出劉政鴻的子弟兵國民黨後龍鎮長參選人謝清輝，也幫綠營站台。劉政鴻說，徐耀昌違紀輔選部分，黨部已決議撤銷黨籍，日前已呈報黨中央，後續尊重黨中央考紀會處理，至於地方議員、鄉鎮市首長幫非國民黨員站台部分，目前已經發函告知黨內同志，不得再沒有經過報備幫其他黨籍人士站台。

對於被指投奔綠營，謝清輝澄清，民進黨籍已故議員劉順松跟他有多年深厚情誼，劉順松是他亦師亦友的好大哥，當年也是在劉順松提攜與鼓勵下，才能順利進入代表會。

謝清輝 說，劉順松月前不幸因病逝世，他至今還是非常難過，去幫繼承父志的議員參選人劉治竑站台鼓勵，是基於人之常情，他強調做人情義大於黨派，盼對手心中不該只有黨派跟顏色。