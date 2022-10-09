Google發表全新旗艦機Pixel 7 、Pixel 7 Pro及首款穿戴裝置Google Pixel Watch，台灣大(3045)宣布，再與Google合作，啟動電信獨家開放預購，針對Google Pixel 7系列祭出0元購機資費。

資費部分，台灣大推出「旗艦陣容、獨家組合」優惠，申辦台灣大指定資費月付1599元、綁約48個月，Google Pixel 7(128G)與Pixel Watch LTE版就能以0元全部帶回家，台灣大VIP用戶購機專案價最高再折5000元。申辦台灣大999元以上5G專案搭配Google Pixel 7系列，若加購Pixel Watch BT版，還可享Pixel Watch無痛升級LTE版。

本次申辦台灣大指定專案月付999元、綁約48個月，Google Pixel 7(128G)只要0元即可帶走，預購期間到台灣大全通路購買 Google Pixel 7系列，還能獲得Google商店抵用金5000元，折抵Google相關商品。

台灣大提供多元購機方案，申辦Disney+專案購買 Google Pixel 7系列，首年免費看Disney+，第二年再享電信帳單折抵優惠。另外，台灣大專案用戶只要是momo會員，每月在momo購物網消費滿額，更可享「mo幣多」專案回饋，每月最高回饋750元momo幣，合約期間最高可獲得36,000元momo幣。

此外，Google手機用戶假設出門忘記帶手機，只要申辦台灣大「One Number」服務，用Google Pixel Watch就能以原本的門號接聽來電、撥打電話、收發簡訊並使用行動網路上網，重要訊息不漏接，12月31日前首次申辦服務可享有前2個月免月租費及首次免開通費優惠。

本次全新Google Pixel 7系列搭載全新Google Tensor G2晶片，具有更好運算效能、電池續航與安全性表現。Google Pixel 7搭載6.3吋FHD+螢幕，顏色有曜石黑、雪花白、香茅綠。Google Pixel 7 Pro 則配備6.7吋QHD+螢幕，並支援120Hz更新率，顏色包括曜石黑、雪花白及霧灰色。