山友登南一段不慎摔傷，空勤直升機3度救援成功吊掛 。（台東縣消防局提供）

山友登南一段不慎摔傷，空勤直升機3度救援成功吊掛 。（台東縣消防局提供）

山友登南一段不慎摔傷 空勤直升機3度救援成功吊掛

60歲男登山客7日在南一段關山至海諾南山間，不慎摔倒導致臉部撕裂傷及擦挫傷並有影響視力情形，無法行走，台東縣防消局申請空勤直升機救援，7、8日兩天都因能見度不佳而折返，今天上午6時48分，直升機3度前往救援，順利將傷患吊掛成功，由高雄市消防局救護車將患者送往醫院救治。

台東縣消防局月7日早上近10時接獲民眾報案，1名60歲男性山友於南一段關山至海諾南山間，第3天路程中不慎摔倒導致臉部撕裂傷及擦挫傷並有影響視力情形，無法行走，立即調派第1梯次共4名山域專責隊同仁前往救援，並同步申請空勤直升機搭載特種搜救人員展開救援，但因現場雲層太厚、能見度不佳，直升機於10月7日、8日均因天候不佳無法接近而返航。

台東縣消防局地面搜救小組在雨勢中持續挺進並於8日下午接觸傷患，給予患者救護處置，但患者傷口移動就會滲血，左眼視力有嚴重影響，所幸飲水、食物充足，先行在原地紮營並在旁照料，並派遣第二梯次5人上山，並攜帶之醫囑止血藥物，讓現場高級救護技術員同仁操作使用後，與第一梯次人員會合後下山，並持續申請空勤直升機救援。

第2梯次人員人員5名今天清晨5時從向陽遊樂區出發，並於7時50分抵達庫哈諾辛山屋，另空勤直升機於6時48分於高雄小港機場起飛並搭載消防署特種搜救隊南部分隊展開救援，於7時37分抵達現場，在地面第1梯次搜救人員協助下，順利將傷患吊掛成功，並於8時10分降落高雄小港機場，由高雄市消防局救護車將患者送往醫院救治，本案順利圓滿完成。

台東縣消防局呼籲，因南橫公路全線開放後，湧入大量遊客及登山行為，至今已執行逾多次山域事故救援，大幅增加消防人人救援負擔，提醒登民眾從事登山活動務必備妥齊全相關裝備及器材以因應山區多變化之環境，以俾維護自身安全。