受歐美多國制裁的俄羅斯寡頭富豪所擁的巨型遊艇「諾德號」（Nord）5日進入香港海域，6日起停泊堅尼地城與昂船洲間水域。香港海事處回應稱，不會實施個別國家單方面制裁。英媒8日報導，美國已就此發出警告，指港府的不作為或令香港成為俄羅斯寡頭的避風港，商業前景面臨的風險大增。

英國《金融時報》報導，美國國務院指香港作為國際金融中心的聲譽基於對國際法律和準則的遵循，而香港海事處針對此次事件的態度會鼓勵受制裁的寡頭來港居住，以逃避多個司法管轄區的制裁，這將引發外界對香港商業環境透明度的質疑。

報導引述香港中文大學助理教授穆秋瑞（Ryan Mitchell）意見，若香港被廣泛視為受制裁的俄羅斯公司或個人之熱門目的地，將大大增加香港面臨的風險。他警告位於香港的公司或個人，若與受制裁對象進行貿易往來，恐面臨二級制裁。

德國之聲報導，這艘價值超過5億美元（約合新台幣158億元）的豪華遊艇與被制裁的俄羅斯富豪莫爾達紹夫（Alexey Mordashov）有關，該遊艇從俄羅斯海參崴出發一個多星期後，於5日下午抵達香港，這也是其最後一個停靠港。而西方政府正在採取行動，扣押一些與俄羅斯富豪們有關的遊艇。

莫爾達紹夫是俄羅斯最大的鋼鐵公司北方鋼鐵（Severstal）的執行長和主要股東，外媒估計其財富超過180億美元。俄烏戰爭爆發後，莫爾達紹夫於2月受到美國、英國和歐盟的制裁，他曾試圖向歐洲法院提出上訴。