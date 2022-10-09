南韓音樂年度盛會「TMA頒獎典禮」（The Fact Music Awards）於昨（8）日盛大展開，這也是全球爆發新冠肺炎之後，久違開放給觀眾入場的頒獎典禮，因此聚集不少粉絲進場朝聖，現場也是星光熠熠。而人氣女團IVE今年也受邀出席，但成員Gaeul（金秋天）一出場，卻被眼尖的網友發現她怪異的走路方式，立即引發熱烈討論。

在8日盛大舉行的「TMA頒獎典禮」上，聚集了ITZY 、NEW JEANS 、LE SSERAFIM等多個新人女團，防彈少年團（BTS）、PSY、林英雄等多位大咖明星也前往共襄盛舉，而在頒獎典禮上獲得「年度藝人獎」IVE，一登上紅毯就立即吸引目光。

除了成員們個個穿著黑色俏麗短洋裝現身，露出修長又白皙的雙腿外，輪到成員Gaeul出場時，雖表情相當鎮定，親切的與眾人打招呼，但她走起路來卻略顯怪異，往下一看才發現她的高跟鞋竟比她的腳明顯大了許多，疑似是很臨時穿上的鞋子，讓不少網友看到後都相當傻眼，紛紛表示「造型師在幹嘛呀」、「這太扯了」、「萬一摔倒怎麼辦」、「怎麼會給她穿不合腳的高跟鞋」、「這會摔死吧」、「雖然很敬業但這樣好危險」意外引起粉絲不滿，也在網路上掀起話題。

WHO GAVE GAEUL THOSE BIG ASS HEELS



pic.twitter.com/rR1rEkYqF1 — sky (@fluffyhwa) October 8, 2022

事實上，本屆「TMA頒獎典禮」開始之後就不斷受到批評，除了Gaeul的造型出問題外，無論是男團還是女團的紅毯穿搭清一色幾乎都是黑色的安全牌，並沒有太多亮點，因此也讓不少大陸網友看到照片後忍不住留言「全世界的黑色衣服都在韓國」、「我只看到一片黑」、「這個頒獎典禮規定必須穿黑白？」、「彩色僅限於頭上」、「平時穿黑白灰可以理解，但怎麼每屆都這樣穿？現在為了不出錯也太沒趣了」。