西班牙網球天王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在36歲當上爸爸了，他的妻子希絲卡（Mery Xisca Perello）當地時間8日在馬約卡島產下健康的男嬰，預計將命名為賽巴斯提亞（Sebastia），這是納達爾父親與曾祖父的名字。基於納達爾在西班牙的地位，希絲卡待產時就一直受到當地媒體關注。

該國媒體報導希絲卡在懷孕第37周生下孩子，她在第31周時就預先住進帕爾馬（馬約卡島）的私人醫院。納達爾在9月的美網對媒體講到妻子待產的事，16強賽敗給提亞佛（Frances Tiafoe），他告訴《美聯社》：「過去幾個月有點辛苦，我會重新開始，同時處理一些我生活中非常重要的私事，也就是我的第一個小孩。」

納達爾是昔日網球四天王之中最晚結婚的人，他2005年青少年時期開始與小兩歲的希絲卡交往，巧合的是莫瑞（Andy Murray）、喬柯維奇（Novak Djokovic）也是在同一年交往未來的老婆。莫瑞2005年開始與教練女兒史畢爾斯（Kim Sears）約會，2015年結婚，現育有1男3女。喬柯維奇2005年在高中認識李絲蒂奇（Jelena Ristic），2014年結婚，育有1男1女。

很早就決定終身伴侶的納達爾說過，他只是因為專注比賽所以晚一點結婚，直到2019年才在家鄉馬約卡島的城堡舉行夢幻般的婚禮。納達爾說他很喜歡孩子，未來要讓孩子自由發展，讓他們從事喜歡做的事。