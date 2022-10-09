中國樓市持續低迷，加上適逢中共建政與二十大前夕，據報中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行等多家大型國有銀行，9月底被監管部門要求加大對房地產融資的支持力度；具體指標是要求每家銀行年內對房地產融資至少增加1000億元（人民幣，下同）。

陸媒《財新網》引述多方消息報導，前述銀行都已傳達監管部門的通知，要求各地分行加大支持房地產融資，融資形式包括房地產開發貸款、居民按揭貸款以及投資房地產開發商的債券。

報導引述一位中國工商銀行總行的知情人士說，是大陸國慶節前的最後一週收到監管部門通知，要求年內要新增至少1000億元的房地產相關融資。

中國建設銀行東部某二級分行的行長對財新網透露，他是在9月30日收到總行相關部門的通知，要求加大對房地產融資的支持力度，「沒有書面文件，電話口頭傳達的，聽說總行的指標是（年內）要新增1000億元」。

中國銀行北方某省分行的一位房地產貸款業務人士表示，各家大行收到的通知應該是一樣的，他們也是在節前最後一週電話收到總行的類似通知，總的指標是要求從9月起算，年內新增至少1000億元的房地產相關融資。

該名受訪的大行房地產貸款業務人士坦言，在當前的市場環境下，要加大房地產融資的難度還是很大，但此次要求「是硬指標必須完成」，開發貸方面還是會盡量選擇龍頭房企加大投放，按揭貸款方面則只能寄希望於近期密集推出的支持政策對於居民購房能有一定的支撐作用。

報導稱，受房地產市場風險持續暴露、居民購房需求低迷等因素影響，近兩年金融機構房地產開發貸和居民按揭貸款的增長速度全面下滑，甚至出現規模萎縮。

中國人民銀行（大陸央行）數據顯示，截至6月末，中國主要金融機構（含外資）房地產貸款餘額53.1兆元，年增4.2％。其中，個人住房貸款餘額38.9兆元，年增6.2％；住房開發貸款餘額9.4兆元，年減1.4％，而2020年前述兩項數據的全年增幅分別是14.6％和6.1％。

房地產企業的債券融資也明顯受阻。Wind數據顯示，2022年上半年，廣義民營房地產企業在境內僅發行了30只信用債，總發行量305億元，當期償還量逾948億元，淨融資缺口接近643億元；同期美元債融資管道更是幾乎關閉，新發債券寥寥無幾。

由於融資和經營現金流持續斷流，不少大型房地產企業出現資金鍊斷裂，造成中國多地預售樓盤出現大範圍停工現象，河南、湖北等地購房者紛紛喊話「斷供」，引起關注。此後監管部門多次表態稱，將引導金融機構市場化參與風險處置，加強與住建部門、中國人民銀行工作協同，支持地方政府積極推進「保交樓、保民生」。