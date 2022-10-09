影視歌三棲男星炎亞綸（本名吳庚霖）近日獲選為十大傑出青年，他於今（9）日凌晨在臉書PO出感言，不僅分享人生的一場改變，也提到2016年參加婚姻平權遊行給他帶來很大的啟發。貼文曝光後，短時間內就吸引大量網友留言，替他感到開心與驕傲，表示「以你為榮」

炎亞綸榮獲十傑。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

炎亞綸於今日凌晨PO出得獎後的心情，文中表示「十傑是個很棒的意外收穫，才知道很多人在各個角落努力著讓我們居住的地方方方面面都更好。」同時也在文中提到兩件對他人生影響頗深的經歷。

炎亞綸提到30歲的生日不想面對一成不變的生日祝福，試圖做出些改變。他邀請粉絲一同去淨灘，表示「整天活動下來整理了幾十公斤的海洋廢棄物，身體疲勞的回到家，感受著這個不一樣的生日，心裡的不滿足好像一點一滴的被溫熱的感覺填補，雖然不多卻很純粹。」而後看著粉絲們自發性的發起淨灘、種植樹木，主動關心環保議題，他坦言「這種正面積極的力量傳播的比我想像的要快力量也出乎預料的大。」這種能給予這個社會實質回饋的踏實感受，讓他發覺這就是心中自己想成為的樣子。

炎亞綸過去曾邀請粉絲一同淨灘。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

此外，炎亞綸過去曾為了爭取「婚姻平權」參加遊行活動，在那裡遇見一位粉絲淚流滿面地和他說「謝謝你願意站出來支持」，那瞬間的畫面至今仍讓他印象深刻。他發覺若能感受著周遭各種情感，無論好壞，無論悲喜，彼此若能傳遞著包容交換著理解，世界也許會更好。

文中最後，炎亞綸表示，在任何領域，「做人」才是真正的功課。決定自己是怎樣的一個人，是在生活中點點滴滴累積而成的，慶幸自己在經歷了一切後，沒有選擇仇視世界，反而更用力愛這個世界，「因為用愛對待身邊的人，我會無比的開心。」