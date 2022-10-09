國民黨台北市長參選人蔣萬安的家族身世，近來屢受媒體人周玉蔻攻擊。媒體人韋安認為，蔣萬安在這場選舉中算是「政治受虐兒」，再打蔣萬安身世問題只會幫他拉抬和催票。蔣萬安今天直言，只要反對民進黨、跟民進黨意見不同、做的比民進黨好就會被霸凌，成為政治受虐兒。

蔣萬安9日上午與陪同台北市議員游淑慧到東湖市場拜票，對於被形容是「政治受虐兒」有助於選情，蔣萬安說，對台灣民主最大的傷害、現在面臨最大危機是，只要反對民進黨、跟民進黨意見不同、做的比民進黨好就會被霸凌，成為政治受虐兒。

蔣萬安指出，他如果被攻擊，自己可以反擊，但是今天只要跟民進黨意見不同，就被霸凌成為政治受虐兒，這樣的氛圍，真正受害的是台灣的民主自由及言論自由。

由於周玉蔻近日再度指控蔣萬安見過宋美齡是假的，台北市長柯文哲預言周玉蔻會讓民進黨全台的票再掉5％。蔣萬安認為，周玉蔻要幫民進黨或幫民進黨台北市長參選人陳時中助選，這是她的自由，也是陳時中和民進黨的選擇。

他強調，市民都看在眼裡，他沒有意見，也不會隨之起舞，自己會花更多時間持續勤走基層，深入了解台北市民的需求、心聲，堅持花更多時間為台北市民做更多有意義的事情。