有一個真心的朋友很不容易，無論發生什麼事都能義氣相挺，給予實質的幫助，妳身邊有這養的朋友嗎？近日星座命理網站《摘星工廠》來揭密，有3名星座超講義氣，只要朋友有難絕對衝第一、用行動挺你，甚至對朋友比對家人還要好，這星座更被公認最靠譜！

#獅子座

獅子座為人仗義，朋友有難定會出手相助。（圖／觸mii網站）

獅子座之所以不願意麻煩朋友，是因為他們太好強，太愛面子，不想被朋友知道自己不行，其實這只不過是獅子座自認為罷了，朋友可沒這麼想！雖然獅子座不喜歡向人求助，但並不表示他們也不喜歡別人向自己求助——獅子座為人仗義，朋友有難，定會出手相助，而且不求回報，只需道謝一聲即可！

#金牛座

金牛座在朋友有難時，會很樂意幫忙。（圖／觸mii網站）

怕麻煩的金牛座，很固執、很倔強，生活中的任何事，總是習慣一個人搞定，不喜歡扯別人進來，免得麻煩，如果事情不好搞，也多半會硬撐著，無論如何都不願開口向朋友求助，原因就在於他們不想給朋友添麻煩，也覺得欠人人情將來要還很麻煩！不過，朋友有難時，金牛座會很樂意幫忙，一點都不排斥！

#水瓶座

水瓶座在朋友有難第一時間就會伸手援助。（圖／觸mii網站）

水瓶座交朋友，不喜歡跟對方常常黏在一塊兒，而是喜歡保持一定的距離，畢竟，水瓶座喜歡自在，不喜歡被任何一種關係捆綁的死死的。即使碰到困難，水瓶座能自己解決就自己解決，不能解決的寧可先擱置、拖著，也不想麻煩朋友。但當朋友有難時，水瓶座可不會袖手旁觀，第一時間就會伸手援助！