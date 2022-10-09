現年57歲的資深主持人于美人與前夫王維倫，育有一對雙胞胎子女，分別在海外攻讀飯店管理及建築系。近日她登上網紅理科太太的Youtube頻道，談及嚴肅的身後事安排，直言需提前灌輸小孩生與死的觀念，甚至在小孩還很小時就約定好，無論哪一方先離開人世，都要好好地活下去。

于美人近日在理科太太的Youtube頻道中表示，她曾訪問一位畫家，對方不幸罹患乳癌的當下就帶女兒去墓園，直接談論生死的問題，讓于美人感到非常震驚，還提醒她：「不要以為小孩不懂，妳如果沒有講，他將來是沒有準備的」。

于美人透露曾訪問過一位畫家，一得知罹患乳癌就帶女兒去墓園談論生死。(圖/理科太太 Youtube)

於是于美人決定在兒女6歲時，就向他們說「如果有一天媽媽走了，你們如何愛我？」，當下令他們飆淚哭喊「不要走」，對此，于美人冷靜開導「可是人生很難說，如果車禍或者生命都有可能的」，因此堅持小孩認真思考：「如果媽媽不在了，你要怎麼愛媽媽，媽媽也許不會陪你們一輩子」。

于美人強調如何哪方先走，都要好好活下去。(圖/理科太太 Youtube)

「你們愛我的方式就是好好的活下去」于美人隨後解答，哪料小孩反問，若白髮人送黑髮人呢？聽完的當下，于美人頓時愣住，「我都沒有去想有一天我會失去孩子」，於是也向小孩約定，若真有那一天，媽媽也會「好好活下去」。于美人也強調，當我們一直有這個信念與支持，等死亡來臨的那天才不會毫無準備。