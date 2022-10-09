全家便利商店(5903)9月合併營收為76.1億元，月減7.14%，年增10.8%，展望10月，全家表示，掌握雙十連假與疫情鬆綁人潮活絡的商機，且秋冬溫暖型商品組合亦將陸續上市，皆可望驅動整體業績成長。

全家9月合併營收為76.1億元，月減7.14%，年增10.8%，9月持續高溫，在實體店鋪與線上通路的OMO整合操作，輔以促銷活動與周末優惠，帶動飲料餅乾零食等品類銷售明顯上揚，推升整體一般商品的成長近1成；Let’s Cafe與私品茶，推出超商首見的奶蓋系列現煮飲品；Fami!ce霜淇淋以高人氣的東方美人茶口味回歸搶市；主食類則與江戶川餐飲名店合作端出多款鰻魚料理；新型態熟食區則以40款聯名點心、街頭小吃、現烤炸物等搶客，齊助攻整體鮮食成長近2成。

全家持續為消費者打造出最便利的跨產業生活服務平台，九月陸續推出創新物流服務模式－「宅家取」搶攻宅配商機，並於超過1500萬會員的APP中開賣跨通路票券建構「好享券」專區，皆為便利民眾生活再添新服務。

全家1到9月合併營收為672億元，較去年同期成長8.38%。

截至111年9月30日止，全家便利商店總店舖數達4,105家。

展望10月，全家表示，營運重點在於掌握雙十連假與疫情鬆綁人潮活絡的商機，秋冬溫暖型商品組合亦將陸續上市，皆可望驅動整體業績成長。