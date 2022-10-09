國民黨基隆市長參選人謝國樑競選團隊再添新力，律師簡榮宗出任競選發言人，以法律角度遏止不實指控及惡意抹黑。謝國樑誓言，未來競舉期間，將透過法律程序捍衛權益與清白，盼還給選民乾淨選風，把焦點放在市政規劃。

謝國樑表示，從9月初至今，民進黨為掩蓋自家參選人負面新聞，搗亂民眾視聽，不斷使出選舉奧步，除了他的論文被民進黨側翼以不實相似度抹黑抄襲，近期敵營更只憑一份起訴書，連續多日舉行記者會抹黑涉及洗錢，「編故事」的能力令人驚嘆。

謝國樑指出，沒有官方資源的參選人，絕對無法對抗強大的執政黨大軍壓境，面對潑髒水攻擊，已委任律師向民進黨提出涉及違反選罷法及妨害名譽告訴。未來，簡榮宗出任發言人，更是以法律正義之名，絕不姑息惡意抹黑。

簡榮宗為東吳大學法學碩士、國立台灣大學EMBA，也曾任台灣創新法律協會、跨境創業創新交流協會理事長，以及政府部門、多所學校法律諮詢顧問。現為瀛睿律師事務所長、律師全聯會常務理事、國家政策研究基金會董事兼召集人。

簡榮宗表示，對於民進黨的抹黑、潑髒水手段，將會一一回擊，不容謝國樑人格遭到汙衊，更不允許基隆良善的民風被惡質謾罵「黑化」，希望選舉能回歸政策辯論，以基隆的未來為首要。

最後，謝國樑說，邀請簡榮宗擔任發言人不僅為了捍衛清白，面對不合法律規定的作法，都將訴諸正義，包括民進黨利用媒體資源釋出假民調、「民進黨內部民調」等，影響市民評估，將努力還給民眾乾淨的選風，也為基隆創造更良善的選舉文化。