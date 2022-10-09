桃園1名人妻小芳（化名）2009年起陸續生4個孩子，前年卻發現丈夫與店裡副店長出軌，丈夫趁她懷孕時多次在小三家過夜，還謊稱是「加班」作網頁，小芳在車內偷放錄音筆，丈夫發現後決定與小三「演一段」24分鐘車震戲碼，故意氣對方，沒想到小芳怒提告，法院一審判小三賠15萬，二審加重判70萬。

判決書指出，小芳在2009年結婚，育有4名子女，平時與丈夫合開商店，遭控告的女子是小芳多年好友，擔任副店長，小芳前年懷孕後在家休息，發現丈夫經常在外過夜，還是在被告女子家中，但對方稱只是在家加班製作網頁，但小芳仍質疑被告，因被告曾經喜歡過小芳丈夫。

小芳指出她發現被告曾傳訊息向丈夫告白，丈夫也回傳愛心貼圖，但被告仍堅稱只過夜，無踰矩；前年12年小芳在車內偷放錄音筆，丈夫發現後受不了此舉，決定與被告在車上「演一段」車震聲音長達24分鐘，小芳發現後暴怒提告，丈夫趕緊致歉並坦承確實已出軌，2人今年已離婚，小芳提告小三求償100萬。

該名小三在法庭上堅稱當時在車內只是演戲，並無真實出軌，卻對方丈夫留宿家中只是加班；法院一審判小三須陪15萬，案經上訴，二審認為小三明知對方已婚仍告白示愛，甚至傳訊「想你」，且長達半年與對方過夜，實難想像網頁「趕工」需要數月之久，判決小三須賠償70萬元，全案確定。