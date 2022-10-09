連接俄羅斯本土與克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge）昨（8）日破曉前突然爆炸，烏克蘭雖未聲稱犯案，不過官員藉機嘲諷俄羅斯，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）更笑稱烏克蘭天氣晴朗，不過克里米亞天空「多雲」，諷刺普丁的意味十足。針對俄軍重要橋樑被炸，專家警告，普丁可能升級對烏克蘭的攻勢、動用核武，尤其克宮先前已經警告，對該海域進行打擊將視同跨越紅線，引爆「末日審判」（Judgement Day）。

克里米亞大橋8日被炸。

綜合「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，克里米亞大橋被炸，莫斯科當局昨日稱爆炸是由卡車炸彈引爆，並未劍指烏克蘭，不過克里米亞地區官員指控基輔是幕後主謀。

至今烏克蘭官方並未承認犯案，不過烏國政府上上下下藉機挖苦俄羅斯，澤倫斯基一名幕僚稱，「普丁應該高興，沒有人能獲得這麼昂貴的生日禮物。」普丁7日迎來70歲大壽。澤倫斯基另一名顧問稱，「這只是開端，被偷的所有東西都要歸還烏克蘭。」烏克蘭安全局大讚「橋燒得很美」。

澤倫斯基周六晚間也在全國談話中嘲笑俄羅斯，他提到周六烏克蘭大部分地區都維持20度的晴朗好天氣，「儘管也很溫暖，可惜，克里米亞烏雲密布，不管這些雲是什麼，烏克蘭人知道要做什麼，他們知道我們的未來是陽光普照的。」

克里米亞大橋8日被炸，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）嘲諷當天烏克蘭天氣晴，克里米亞則「烏雲密布」。

針對克里米亞大橋被炸，英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）、《每日郵報》報導，即便克里姆林宮當天傍晚僅表示將強化克里米亞大橋的防禦，不過俄羅斯官員稱，預期會對此有激烈回應。俄羅斯議員巴西金（Alexander Bashkin）痛批，此舉等同於在違規的狀況下「宣戰」，稱克宮可能祭出「適當」、「不對稱」反擊。

專家們警告，如今普丁恐升級對烏克蘭的攻勢，爆發核戰的威脅也上升了。克里姆林宮先前警告，攻擊克里米亞大橋所在的克赤海峽（Kerch Strait）將視同跨越紅線，恐進一步引爆「末日審判」。

英國陸軍前參謀長戴內特（Lord Dannatt）指出，他預期俄軍會加強對烏克蘭民間設施的無差別砲擊，普丁動用核武的威脅也上升。

英國保守黨國會議員、下議院國防專責委員會（Defence Select Committee）主席艾伍德（Tobias Ellwood）指出，普丁會相當重視克里米亞大橋爆炸案，預期俄軍除了加強對民間設施的攻擊外，也可能祭出措施，導致西方面臨最大的經濟損害及歧見，他也警告，現在普丁動用核武的威脅「大大提升了」。

文章來源：'Today was mostly sunny, unfortunately it was cloudy over Crimea': President Zelensky TAUNTS Putin over latest humiliation with a tongue-in-cheek weather report after 'Ukrainian special forces blasted bridge with explosive-laden boats or drone'
文章來源：Zelenskyy: it was cloudy in Crimea, but Ukrainians know what to do
文章來源：Vladimir Putin to escalate assault on Ukraine after latest humiliation
文章來源：Putin 'plans to escalate attacks on Ukraine' after bridge blast humiliation: Western officials fear Russia 'might go nuclear' after Kremlin warned of 'red line in Crimea' and President Zelensky jokes about 'cloudy day' in peninsula following 'bomb attack'
影》卡車炸毀克里米亞大橋？「神秘波浪」湧出引爆點疑是它
「普丁大腦」愛女被誰炸死？美認烏有份 對1件事挫折
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