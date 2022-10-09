連接俄羅斯本土與克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge）昨（8）日破曉前突然爆炸，烏克蘭雖未聲稱犯案，不過官員藉機嘲諷俄羅斯，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）更笑稱烏克蘭天氣晴朗，不過克里米亞天空「多雲」，諷刺普丁的意味十足。針對俄軍重要橋樑被炸，專家警告，普丁可能升級對烏克蘭的攻勢、動用核武，尤其克宮先前已經警告，對該海域進行打擊將視同跨越紅線，引爆「末日審判」（Judgement Day）。

克里米亞大橋8日被炸。

綜合「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，克里米亞大橋被炸，莫斯科當局昨日稱爆炸是由卡車炸彈引爆，並未劍指烏克蘭，不過克里米亞地區官員指控基輔是幕後主謀。

至今烏克蘭官方並未承認犯案，不過烏國政府上上下下藉機挖苦俄羅斯，澤倫斯基一名幕僚稱，「普丁應該高興，沒有人能獲得這麼昂貴的生日禮物。」普丁7日迎來70歲大壽。澤倫斯基另一名顧問稱，「這只是開端，被偷的所有東西都要歸還烏克蘭。」烏克蘭安全局大讚「橋燒得很美」。

澤倫斯基周六晚間也在全國談話中嘲笑俄羅斯，他提到周六烏克蘭大部分地區都維持20度的晴朗好天氣，「儘管也很溫暖，可惜，克里米亞烏雲密布，不管這些雲是什麼，烏克蘭人知道要做什麼，他們知道我們的未來是陽光普照的。」

克里米亞大橋8日被炸，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）嘲諷當天烏克蘭天氣晴，克里米亞則「烏雲密布」。

針對克里米亞大橋被炸，英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）、《每日郵報》報導，即便克里姆林宮當天傍晚僅表示將強化克里米亞大橋的防禦，不過俄羅斯官員稱，預期會對此有激烈回應。俄羅斯議員巴西金（Alexander Bashkin）痛批，此舉等同於在違規的狀況下「宣戰」，稱克宮可能祭出「適當」、「不對稱」反擊。

專家們警告，如今普丁恐升級對烏克蘭的攻勢，爆發核戰的威脅也上升了。克里姆林宮先前警告，攻擊克里米亞大橋所在的克赤海峽（Kerch Strait）將視同跨越紅線，恐進一步引爆「末日審判」。

英國陸軍前參謀長戴內特（Lord Dannatt）指出，他預期俄軍會加強對烏克蘭民間設施的無差別砲擊，普丁動用核武的威脅也上升。

英國保守黨國會議員、下議院國防專責委員會（Defence Select Committee）主席艾伍德（Tobias Ellwood）指出，普丁會相當重視克里米亞大橋爆炸案，預期俄軍除了加強對民間設施的攻擊外，也可能祭出措施，導致西方面臨最大的經濟損害及歧見，他也警告，現在普丁動用核武的威脅「大大提升了」。