遠東銀(2845)數位金融子品牌Bankee社群銀行續8月推出元宇宙創新基地、開啟Bankee元宇宙世界大門後，宣布將於10月31日正式發行Bankee NFT（非同質化代幣），邀請民眾共同展開元宇宙尋寶計畫，盼藉此打破民眾對銀行既定印象，讓金融變得富有趣味性。

Bankee社群銀行創建以來秉持「共創、共享、共好」的核心理念，Bankee會員即是合作夥伴，運用自己社群力經營Bankee社群圈，當未來達到社群圈回饋機制設定目標，Bankee社群銀行除與會員共創財富機會外，會再投入更多資源至元宇宙與Bankee會員共享。

遠東銀表示，Bankee NFT依社群圈等級分為「創世」、「天行」及「初心」3種，持有任一種NFT的Bankee會員即具探索元宇宙未知神秘星球的尋寶資格，透過解密手上NFT的「社群密碼」，開啟不同等級寶藏賦能，如各項金融優惠、iPhone 14手機或虛擬寶物等。

遠東銀Bankee社群銀行致力與會員共創獨特元宇宙世界，以元宇宙創新基地為起點，帶領會員一同揭開元宇宙世界迷霧，在各個主題星球中插旗並啟動不同故事篇章，猶如在尋寶遊戲中闖關解任務，獲得神秘線索與稀有寶藏。

Bankee NFT元宇宙尋寶計畫將於31日正式啟航，現階段Bankee NFT僅發給符合指定條件的Bankee會員，會員可透過持續經營社群圈以提升自己手上Bankee NFT等級，如同遊戲練功打怪賺取經驗值升級般好玩。

首波Bankee NFT發放白名單將在15日進行快照，在此之前Bankee會員社群圈的規模達500人以上，即可獲得免費Bankee NFT空投資格。此外，一般民眾也可透過參與Bankee官方活動免費取得Bankee NFT。