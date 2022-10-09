來自美國德州達拉斯的性感網紅「queen quen」擁有精緻臉孔與火辣身材，她因經常在網路上不吝嗇地曬出大尺度「福利照」，而在推特上吸引超過170萬名粉絲追蹤。但近日她卻突然PO出一段影片並在鏡頭前崩潰大哭，表示自己「不小心」在網路上買了一張要價10萬元美金（約新台幣317萬元）的沙發，自己卻無力負擔，只好求助網友，沒想到反被罵爆。

queen quen在本月6日突然在推特上發布一段她在車內自拍的影片，雖不清楚當時車內是否還有其他人，但只見她拿著手機，對著鏡頭聲淚俱下表示「我要路邊停一下，因為我要吐了」，接著邊說邊哭著解釋自己日前在網路上看到一張要價10萬元美金的沙發，想說「開玩笑」的將沙發加入了購物車，假裝要刷卡在交易頁面上填妥了信用卡資訊，沒想到之後不慎按到交易成功，然後無法退訂，讓她慌張地哭喊「我的天哪！真的只是在開玩笑」，接著表示「如果你有100萬美金（約新台幣3172萬元），可以拜託你抖內給我一點嗎？拜託拜託。」

影片隨後也在網路上瘋狂轉發，但網友卻忍不住批評「誰會把信用卡資訊都填好然後說我只是開玩笑？」、「不是應該先打給銀行處理嗎？」、「分明就是來詐騙的吧」、「自己想買卻要粉絲付錢，腦子哪裡有問題？」、「自己出的包自己處理，還好意思哭窮」引起熱烈討論。

I accidentally bought a $100,000 couch. pic.twitter.com/p1jFJ7mOHR — queen quen (@quenblackwell) October 6, 2022

THIS IS THE MONEY SHOT🔥 pic.twitter.com/c7PwXYsS9S — queen quen (@quenblackwell) September 11, 2022