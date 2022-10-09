韓國瑜前幾天私下與柯志恩見面，兩人異常低調，未對外同框，也稱沒有聊到選舉話題。（柯宗緯翻攝）

前高雄市長韓國瑜明晚將回高雄，替已故的前高雄市議長許崑源之女、高市議員參選人許采蓁站台，國民黨籍高雄市長參選人柯志恩是否會與韓國瑜同框，特別引發關注。柯志恩今（9）日笑說，「在後台一定會框得到吧」，有沒有同框不是重點。柯沒把話說死，賣足關子。

韓國瑜日前已在臉書預告指出，今年的雙十國慶，將回到最初的高雄，為許采蓁輔選。他提到，5年前剛接下高雄市黨部的工作，當時是前議長許崑源伸出第一雙友誼的手，而這次許采蓁的選區，由原先的6席減為5席，讓原先艱難的選情更顯膠著，因此將特地為許采蓁加油打氣。

許采蓁直說，感謝韓市長一直以來對她的關心，在選情膠著的時刻，伸出了溫暖的手，就是這樣的重情重義，才讓當年父親毫不猶豫的選擇和韓叔叔攜手打拚，「讓我們找回中華民國的榮耀，找回失去的公理正義」。

其實，韓國瑜4日來高雄私下與柯志恩見面，兩人異常低調，未對外同框，也稱沒有聊到選舉話題。因此，這回韓國瑜再來高雄替許采蓁輔選，外界相當關注，韓柯是否有望首度對外同框，藉此點燃選戰熱度。

柯志恩今受訪時回應，韓市長是幫許采蓁做第一場輔選，也對於她旁邊兩位議員黃紹庭、陳若翠表達深度支持及拍影片；她笑說，「在後台一定會框得到吧」，有沒有同框不是重點」，重點是韓市長對於所有國民黨籍參選人都強力表達鼓勵，這是無庸置疑的。