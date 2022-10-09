高雄一名蔡姓男子昨日下午3時許，帶著愛犬到大寮區河堤路遛狗時，卻突然有一名駕駛黑色自小客車的男子，拿BB槍射狗，蔡男與朋友要上前攔阻，駕駛卻猛踩油門溜了。蔡男與友人也立刻報警對駕駛提出毀損和傷害告訴，黑車唐姓駕駛於今日到案說明，他初步稱是因狗狗咬到他的模型飛機，警方依法移送偵辦。

一名網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出，一輛黑色轎車駕駛「在公園拿BB槍射狗，飼主上前攔人就落跑，飼主已報警！高雄屏東出沒，車上放槍意圖不軌」，從其他照片可見，狗狗身上因被射擊留有傷口，白色狗毛也染著血，不少網友見狀也直呼「可怕！」

轄區林園警分局大寮派出所表示，8日下午3時40分接獲民眾報案，在大寮區河堤路二段688號對面萬大模型直升機飛行場有人持BB槍射傷狗，員警立即到場查處。經了解，蔡姓男子所飼養的愛犬遭黑車駕駛持BB彈射傷，狗左腿部上方受傷，鄧姓友人見狀要上前理論時，沒想到該駕駛卻狠踩油門，加速離開現場，過程中撞到鄧姓友人的左手臂，造成挫傷，因此決定報警。

蔡男向駕駛提出毀損，鄧男則是提出傷害告訴，警方說，全案依規定受理並通知犯嫌到案說明，而駕駛唐姓犯嫌已於9日上午10時30分到案說明，他初步供稱自己是模型機玩家，當天是因狗狗咬到他的模型飛機，氣不過才持槍射狗，後來被狗主人發現後，一群人就圍著他，他嚇到才趕緊逃離現場。警訊後依毀損、傷害罪嫌依法移送偵辦。另外，傷害動物行為則依動物保護法函動保處裁處。