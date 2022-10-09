苓雅分局員警7日早上巡邏時，見47歲的郭姓男子未打方向燈，且行車搖晃，於是上前攔查。員警聞到郭男散發的酒味，詢問郭男是否有飲酒，郭男表示昨晚睡前有喝啤酒。員警查詢身分時發現，郭男竟是酒駕累犯，8年內共酒駕4次，駕照也已被吊銷。經酒測後，郭男酒測值為0.26，將郭男當場逮捕並依公共危險罪移送，無照駕駛部分，也依違反道路交通管理處罰條例開單舉發。

郭男從巷子轉出時未打方向燈，且行車不穩，員警見狀上前攔查，詢問是否有飲酒時，郭男表示昨晚睡前有喝2瓶啤酒，早上要上班才會騎車出門。員警經查發現郭男是酒駕累犯，便詢問郭男進過法院幾次，郭男卻連自己到底被抓幾次都記不清，回答「6次」，員警立刻算給他聽，告知他只有4次。

郭男2004年7月14日第1次被抓酒駕，沒想到同年11月29日又再犯，沉寂一段時間後，2012年8月15日第3次遭逮，接下來在2020年2月23日犯下第4次酒駕，加上這次，總共是第5次酒駕，駕照也早已被吊銷。郭男表示，平時要喝酒才睡得著，但早上又要上班，沒想到體內酒精未代謝掉，就心存僥倖騎車上路。經酒測後郭男酒測達0.26，依公共危險罪移送，無照駕駛部分，也依違反道路交通管理處罰條例開單舉發。

苓雅分局呼籲，酒駕累犯於新法修正後，不但罰則加重，甚至會公布再犯姓名、照片及違反事實，千萬不要抱持僥倖心態駕車以身試法，得不償失又害人害己。

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