民眾黨新竹市長參選人高虹安今參訪建國市場，台中市長盧秀燕將前往致意，引發外界討論。對此，國民黨主席朱立倫表示，這是立法院行程，立法院怎麼安排各地參訪，予以尊重，最重要的是國民黨各地參選人一定要全力以赴。

朱立倫說，國民黨提名都是正藍唯一提名，除了中央助選團，包括他、前主席江啟臣等人都會去協助，也特別謝謝新北市長侯友宜、盧秀燕兩位最強母雞全力幫忙。

對於苗栗縣長徐耀昌幫無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦，被國民黨苗栗縣黨部提出撤銷黨籍處分。朱立倫則說，對於正在進行不表示意見。