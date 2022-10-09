東北季風及對流旺盛影響，連日大雨造成花64線瑞港公路6.7公里處邊坡大面積土石崩落，經相關單位陸續清除後，目前採單線雙向通行。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

東北季風及對流旺盛影響，連日雨彈影響出遊興致，今是國慶連假第2天，蘇花路廊車流順暢，時速平均可達60公里以上，不過公路總局仍預計中午後將陸續湧現北返車潮。此外，大雨造成花64線瑞港公路6.7公里處邊坡大面積土石崩落，經相關單位陸續清除後，目前採單線雙向通行。

公路總局表示，昨連假首日，蘇花路廊宜蘭往花蓮南下車流約1萬2050輛，花蓮往宜蘭北上則有5806輛，較去年同期減少26％，顯見宜花地區豪大雨影響民眾出行意願，且宜花今天候狀況不佳，蘇花路廊整體運行順暢，車速可維持在60至70公里，不過依過往經驗，預計中午後將逐漸湧現北返車潮。

大雨除影響民眾出遊興致，縣內多處道路也因出現落石，交通一度中斷，所幸已在相關單位協力之下，陸續排除，不過瑞港公路6.7公里處邊坡因有大面積土石崩落，阻礙單側道路通行，員警除在現場放置三角錐警示用路人，瑞穗鄉公所及豐濱鄉公所昨晚也已通報坍方及損毀。

鳳林警分局長簡龍宏表示，轄內瑞穗所及港口所員警昨在崩落第一時間，已分別在瑞港公路入口處（瑞穗端及豐濱端）執行預警性封路，經相關單位清理後，該路段今早8時已解除封路管制，並採單線雙向通行，不過施工單位仍在坍落現場擺放交通錐及拉封鎖線警示。

連日雨彈轟炸花蓮，林務局花蓮林區管理處考量多條步道位處山區，恐落石及倒樹影響遊客安全，即起封閉佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道群、月眉步道、能高步道東段、森板步道、富源步道群、虎頭山步道、安通越嶺步道、八通關鹿鳴吊橋段步道等10條步道，待勘查無虞後擇期開放。

花蓮縣府表示，針對縣內土石流潛勢溪流警戒狀態，目前發布紅色警戒及黃色警戒共33條，影響3個鄉鎮、12個村里；截至昨晚，豐濱鄉八里彎部落、立德及復興部落已撤離，由豐濱鄉公所3樓安置19戶52人、新社國小安置11戶16人。秀林鄉佳民村、和平村、景美村、富世村、秀林村、崇德村也撤離完畢，收容42人。