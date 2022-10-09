特斯拉創辦人馬斯克日前聲稱台海緊張局勢的解決方法是讓台灣成為中國的「特別行政區」，民進黨台北市長參選人陳時中昨天被問到此問題，被質疑態度急轉彎。對此，陳時中今天強調，他沒有什麼急轉彎，「抗中保台」是他永遠不變的態度，對馬斯克的講法非常不應該，他要表達非常沈痛的抗議。

年底選舉投票進入倒數，台北葫蘆寺今天舉行建廟75周年「九聖關渡宮會香大典」，各候選人紛紛前往造勢，陳時中首先率民進黨籍市議員候選人共同搭乘社子島坤天亭中壇元帥「水陸除瘟賜福」會香團的船隻進場，對手黃珊珊隨後也率民眾黨議員候選人抵達，支持者還爭相拉她拍照，並高喊「凍蒜，凍蒜」，拚場氣氛濃厚。

對於馬斯克的說法，陳時中昨天原本稱馬斯克是「成功的企業家」，隨後痛批馬斯克發言十分不智應該嚴正抗議，被外界質疑態度急轉彎。陳時中今天會後受訪時表示，馬斯克在世界上是一名大商人，他本來聽到他要來台灣投資，所以才有此言論，但後來了解他的談話是受訪的內容，而不是相關投資的內容。

他說自己「沒有什麼急轉彎」，「抗中保台」是我永遠不變的一個態度且非常堅定，馬斯克這個講法對台灣非常禮貌而且非常不應該，「我要表達非常沈痛的抗議」。