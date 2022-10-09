台鐵上午傳出死傷事故，警方到場處理。（曹婷婷攝）

台鐵上午傳出死傷事故，列車受影響。（曹婷婷攝）

台鐵上午傳出死傷事故，列車受影響。（曹婷婷攝）

台鐵保安車站上午傳出一起意外死傷事故，台南火車站、保安車站之間的（K362＋000）路段，上午傳出鐵軌正中央有「異物入侵」，工務單位獲報處理，回報是1名男子，年約70歲，但男子肢體已不完整，目前事故發生原因正由警察調閱監視器釐清中。

據了解，台鐵一早內部曾接獲列車通報，疑似行經該路段時撞到狗，但後來上午10點多有列車通過時，再次通報鐵軌有異物，原本也以為是狗，結果，工務人員到場發現是一名男子，趕緊通報警察到場處理。

受這起事故影響，台鐵宣布10點半起，台南站至中洲站間南下、北上列車以東線單線行車，包括台南、保安、仁德、中洲4車站的班次都受到影響，預計中午12點恢復正常通行。由於是國慶連假等2天，保安火車站湧進比平常多旅客，不少人也不清楚狀況，只能等排除狀況，恢復正常通行。

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