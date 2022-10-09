大陸官方雖持續推出房地產優惠政策，期望加強市場信心，但根據大陸中指研究院的監測數據，今年大陸國慶假期期間（1日至7日），21個重點監測城市的新建商品住宅成交面積，較去年同期下降37.7％；部分城市在去年同期低基數下表現增長，但整體成交降幅仍較大。

中指監測數據顯示，重點監測的21個城市中，北京、上海、廣州、深圳等一線城市新建商品住宅成交量均較去年同期下降，其中下降幅度最大的北京，成交面積減少64％；上海、廣州、深圳分別年減47％、21％、49％。二線城市中以浙江杭州跌幅最大，達80％；三四線城市中以山東淄博跌幅最大，下跌44％。

中指研究院表示，大陸各地於9月持續完善樓市調控工具箱，政策優化節奏有所加快，據中指監測，9月政策發布頻率較7至8月大幅提升，熱點城市加大政策優化力度。9月末，大陸央行、銀保監會階段性調整差別化住房信貸政策，多城下調房貸利率，陸財政部發布換房可享個稅退稅優惠政策。

中指研究院指出，在9月底大陸官方多項利好政策推動下，市場信心有所修復，疊加大陸國慶期間企業加大營銷力度，重點城市市場活躍度有所提升，市場整體表現符合預期。根據部分企業反映，今年十一黃金週期間，到訪量較平日增加，特別是大城市銷售略有恢復，但不同城市、不同項目分化明顯。

該研究院分析，另從主要城市網簽數據來看，黃金週期間，受部分城市疫情管控、網簽數據存在滯後性等因素影響，代表城市市場成交面積較去年降幅仍較大，預計後續數據表現或有好轉。